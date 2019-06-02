"После той самой встречи всегда за вас, пацаны". Селихов поздравил "Ливерпуль"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов поздравил "Ливерпуль" с победой в финале Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа обыграла "Тоттенхэм" в Мадриде (2:0).

"После той самой встречи всегда за вас, пацаны", - написал Селихов в Инстаграме.

Селихов принял участие в обеих встречах против "Ливерпуля" в сезоне-2017/18 в групповой турнире Лиги чемпионов. В Москве команды сыграли вничью (1:1), в Англии "Спартак" потерпел сокрушительное поражение (0:7).

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль