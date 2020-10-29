Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после ничьей с киевским «Динамо» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:2) отметил ошибки в обороне своей команды.

— Мы допустили несколько ошибок в обороне в первом тайме, но после перерыва прибавили, — цитирует пресс-служба УЕФА Реброва. — Гол Токмака сыграл важную роль, он придал нам уверенности. Я рад, что мы добились ничьей, уступая в счете 0:2. Надо было сыграть агрессивнее и более дисциплинировано. Мы заслужили ничью. Все команды в этом турнире демонстрируют высокий уровень. «Динамо» фантастически играло в первом тайме, но после перерыва мы были лучше.