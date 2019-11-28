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После использования ВАР «Интер» вместо гола получил пенальти в свои ворота

28 ноября 2019, 00:18
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку в матче Лиги чемпионов против «Славии» забил гол, который впоследствии был отменен. Более того, «Славия» сравняла счет с пенальти.

После использования ВАР главный арбитр матча Шимон Марчиняк отменил гол, так как увидел, что атака «Интера» началась с нарушения в своей штрафной. В итоге он назначил пенальти в ворота миланского клуба, который реализовал Томаш Соучек.

Славия Пр — Интер

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