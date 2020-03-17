Посетившие матч с «Аталантой» болельщики «Валенсии» вызвали 35 процентов заражения коронавирусом в городе

«Валенсия» сделала заявление по ситуации с коронавирусом в городе и команде.

— Несмотря на строгие меры, принятые клубом после матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Милане, итальянские власти несколько дней спустя подтвердили, что территория представляла собой высокий риск заражения, — говорится в заявлении. — Последние результаты показывают, что посещение матча вызвало около 35 процентов положительных случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в «Валенсии» зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом.

Испанский клуб 19 февраля встречался в Милане с «Аталантой» (4:1).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

В Италии число зараженных коронавирусом составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.