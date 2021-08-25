Португалия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА
02:59
«Бенфика» по сумме двух матчей переиграла ПСВ в квалификации Лиги чемпионов. Лиссабонская команда пробилась в основную стадию турнира.
Таким образом, Португалия поднялась на пятое место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Францию. У португальской лиги сейчас 44,216 балла, а у французской — 43,498.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.
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