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Португалия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА

02:59

«Бенфика» по сумме двух матчей переиграла ПСВ в квалификации Лиги чемпионов. Лиссабонская команда пробилась в основную стадию турнира.

Таким образом, Португалия поднялась на пятое место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Францию. У португальской лиги сейчас 44,216 балла, а у французской — 43,498.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.

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Евгений Козинов все материалы автора

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