Португалия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА

«Бенфика» по сумме двух матчей переиграла ПСВ в квалификации Лиги чемпионов. Лиссабонская команда пробилась в основную стадию турнира.

Таким образом, Португалия поднялась на пятое место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Францию. У португальской лиги сейчас 44,216 балла, а у французской — 43,498.

As of tonight, when you talk about the Big-5 European leagues, you're talking about England ???????, Spain ??, Italy ??, Germany ?? and *Portugal* ??.



France fell to 6th place in the UEFA coefficient rankings that determine the number of teams in #UCL and other European competitions. pic.twitter.com/tmAmycpMly — Tomislav Globan (@tgloban) August 24, 2021

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.