«Порту» — «Ювентус»: Кьеллини заменен в первом тайме из-за травмы
17 февраля 2021, 23:39
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заменен из-за травмы в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». О степени серьезности повреждения информации пока нет.
Вместо него на 35-й минуте вышел Мерих Демирал. Счет матча — 1:0 в пользу португальского клуба.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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