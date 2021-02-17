Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заменен из-за травмы в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». О степени серьезности повреждения информации пока нет.

Вместо него на 35-й минуте вышел Мерих Демирал. Счет матча — 1:0 в пользу португальского клуба.