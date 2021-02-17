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«Порту» — «Ювентус»: Кьеллини заменен в первом тайме из-за травмы

17 февраля 2021, 23:39
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заменен из-за травмы в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». О степени серьезности повреждения информации пока нет.

Вместо него на 35-й минуте вышел Мерих Демирал. Счет матча — 1:0 в пользу португальского клуба.

Порту — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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