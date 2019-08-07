22:35 | Футбол — Лига чемпионов

"Порту" в России: шесть побед в восьми матчах

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"Порту" одержал шестую победу в восьми гостевых еврокубковых матчах против российских команд. Остановить португальцев в России получалось только у "Зенита", добывшего в противостоянии с "драконами" победу и ничью. Тогда как ЦСКА, "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" португальцам уступили. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи российских команд против "Порту"

Дата

Турнир

Стадия

Клуб

Счет

24.11.2004

ЛЧ

Гр.турнир

ЦСКА

0:1

21.11.2006

ЛЧ

Гр.турнир

ЦСКА

0:2

10.03.2011

ЛЕ

1/8 финала

ЦСКА

0:1

07.04.2011

ЛЕ

1/4 финала

Спартак

2:5

06.12.2011

ЛЧ

Гр.турнир

Зенит

3:1

06.11.2013

ЛЧ

Гр.турнир

Зенит

1:1

24.10.2018

ЛЧ

Гр.турнир

Локомотив

1:3

07.08.2019

ЛЧ

3-й отб.раунд

Краснодар

0:1

Итого: +1=1-6, мячи 7-15.​

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Краснодар – Порту

 

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