"Порту" в России: шесть побед в восьми матчах

"Порту" одержал шестую победу в восьми гостевых еврокубковых матчах против российских команд. Остановить португальцев в России получалось только у "Зенита", добывшего в противостоянии с "драконами" победу и ничью. Тогда как ЦСКА, "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" португальцам уступили. (Кирилл Бурдаков)
Домашние матчи российских команд против "Порту"
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Счет
|
24.11.2004
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
0:1
|
21.11.2006
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
0:2
|
10.03.2011
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
ЦСКА
|
0:1
|
07.04.2011
|
ЛЕ
|
1/4 финала
|
Спартак
|
2:5
|
06.12.2011
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Зенит
|
3:1
|
06.11.2013
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Зенит
|
1:1
|
24.10.2018
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Локомотив
|
1:3
|
07.08.2019
|
ЛЧ
|
3-й отб.раунд
|
Краснодар
|
0:1
Итого: +1=1-6, мячи 7-15.
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