"Порту" в России: шесть побед в восьми матчах

"Порту" одержал шестую победу в восьми гостевых еврокубковых матчах против российских команд. Остановить португальцев в России получалось только у "Зенита", добывшего в противостоянии с "драконами" победу и ничью. Тогда как ЦСКА, "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" португальцам уступили. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи российских команд против "Порту"

Дата Турнир Стадия Клуб Счет 24.11.2004 ЛЧ Гр.турнир ЦСКА 0:1 21.11.2006 ЛЧ Гр.турнир ЦСКА 0:2 10.03.2011 ЛЕ 1/8 финала ЦСКА 0:1 07.04.2011 ЛЕ 1/4 финала Спартак 2:5 06.12.2011 ЛЧ Гр.турнир Зенит 3:1 06.11.2013 ЛЧ Гр.турнир Зенит 1:1 24.10.2018 ЛЧ Гр.турнир Локомотив 1:3 07.08.2019 ЛЧ 3-й отб.раунд Краснодар 0:1

Итого: +1=1-6, мячи 7-15.​

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