«Порту» в 25-й раз пробился в Лигу чемпионов

«Порту» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Команда занимает вторую позицию в чемпионате Португалии.

Португальский клуб сыграет в ЛЧ в 25-й раз. Больше участий только у «Реала» и у «Барселоны». «Барса» и «Реал» пробивались в основной этап Лиги чемпионов по 26 раз.

Также Португалию в ЛЧ представит «Спортинг», который стал чемпионом. К ним может присоединиться «Бенфика», ставшая третьей, если пройдет отборочный турнир.