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«Порту» в 25-й раз пробился в Лигу чемпионов

01:13
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«Порту» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Команда занимает вторую позицию в чемпионате Португалии.

Португальский клуб сыграет в ЛЧ в 25-й раз. Больше участий только у «Реала» и у «Барселоны». «Барса» и «Реал» пробивались в основной этап Лиги чемпионов по 26 раз.

Также Португалию в ЛЧ представит «Спортинг», который стал чемпионом. К ним может присоединиться «Бенфика», ставшая третьей, если пройдет отборочный турнир.

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