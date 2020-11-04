«Порту» разгромил «Марсель»

«Порту» на своем поле одержал крупную победу над «Марселем» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (3:0). Голами отметились Мусcа Марега, Сержиу Оливейра, реализовавший пенальти, и Луиc Диас.

У гостей на 10-й минуте встречи не смог реализовать пенальти полузащитник Димитри Пайет, пробивший выше перекладины.

«Порту» с 6 очками идет на втором месте в группе C, а «Марсель» с тремя поражениями занимает последнюю строчку. Кроме того, для французской команды этот проигрыш стал 12-м подряд в Лиге чемпионов, что является рекордом турнира.

Лига чемпионов

Группа C

«Порту» (Португалия) — «Марсель» (Франция) — 3:0 (2:0)

Голы: Марега, 4 (1:0). Сержиу Оливейра, 28 — с пенальти (2:0). Диас, 69 (3:0).

Нереализованный пенальти: Пайет, 10 (мимо).

«Порту»: Марчесин, Мбемба, Сарр, Манафа, Сануси, Сержиу Оливейра (Груич, 89), Отавиу (Тареми, 89), Урибе, Корона (Виейра, 85), Марега (Бару, 88), Диас (Накадзима, 75).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 82), Сансон (Кюизанс, 65), Ронжье, Пайет (Луис Энрике, 65), Бенедетто (Жермен, 77), Товен (Аке, 82).

Предупреждения: Сержиу Оливейра, 32. Товен, 36. Камара, 58. Амави, 64. Альваро Гонсалес, 79. Стротман, 86.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

3 ноября. Порту. Стадион «Драгау».