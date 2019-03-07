"Порту" обыграл "Рому" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Порту" в дополнительное время выиграл у "Ромы" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). Нападающий Франсиску Соарес в середине первого тайма открыл счет, но перед свистком на перерыв Даниэле Де Росси с пенальти сравнял счет. В начале второй половины Мусса Марега вывел хозяев вперед. Основное время завершилось со счетом 2:1, поэтому судьба путевки в четвертьфинал решилась в дополнительное время, где защитник Алекс Теллес реализовал пенальти.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Порту" (Португалия) - "Рома" (Италия) - 3:1 д.в. (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Соарес, 26 (1:0). Де Росси, 37 - с пенальти (1:1). Марега, 52 (2:1). Теллес, 117 - с пенальти (3:1).

"Порту": Касильяс, Пепе, Фелипе, Теллес, Эдер Милитау (Макси Перейра, 103), Данилу Перейра, Эррера, Отавиу (Эрнани, 94), Корона (Брахими, 69), Марега, Соарес (Фернанду, 78).

"Рома": Ольсен, Коларов, Маркано (Кристанте, 77), Манолас, Жуан Жезус, Карсдорп (Флоренци, 55), Де Росси (Пеллегрини, 45+4. Шик, 96), Н`Зонзи, Дзаньоло, Джеко, Перотти.

Предупреждения: Дзаньоло, 15. Эррера, 18. Данилу Перейра, 45+2. Карсдорп, 55. Пепе, 58. Джеко, 58. Пеллегрини, 81. Флоренци, 116. Теллес, 118.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

6 марта. Порту. Стадион "Драгау".

Первый матч - 1:2.