Во вторник, 1 декабря, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Порту» на своем поле примет «Манчестер Сити». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Порту» — «Манчестер Сити» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Порту» — «Манчестер Сити»