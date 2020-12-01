«Порту» — «Манчестер Сити»: где смотреть трансляцию матча онлайн
22:30
Во вторник, 1 декабря, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Порту» на своем поле примет «Манчестер Сити». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Порту» — «Манчестер Сити» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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