«Порту» удержал ничью в матче с «Манчестер Сити»
«Порту» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:0). В концовке встречи гол «горожан» был отменен после просмотра повтора момента.
Английская команда лидирует в таблице группы C, а «Порту» идет вторым.
Лига чемпионов
Группа C
«Порту» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:0
«Порту»: Марчесин, Мбемба, Сарр, Диогу Лейте, Манафа (Нану, 73), Сануси, Сержиу Оливейра, Отавиу (Виейра, 87), Урибе, Корона (Диас, 62), Марега (Эванилсон, 72).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Жоау Канселу, Зинченко, Рубен Диаш, Гарсия, Эрнандес, Фоуден, Стерлинг, Бернарду Силва, Торрес (Габриэл Жезус, 71).
Предупреждения: Эрнандес, 51. Марега, 68.
Судья: Кайперс (Голландия).
1 декабря. Порту. Стадион «Драгау».
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