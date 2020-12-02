«Порту» удержал ничью в матче с «Манчестер Сити»

«Порту» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:0). В концовке встречи гол «горожан» был отменен после просмотра повтора момента.

Английская команда лидирует в таблице группы C, а «Порту» идет вторым.

Лига чемпионов

Группа C

«Порту» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:0

«Порту»: Марчесин, Мбемба, Сарр, Диогу Лейте, Манафа (Нану, 73), Сануси, Сержиу Оливейра, Отавиу (Виейра, 87), Урибе, Корона (Диас, 62), Марега (Эванилсон, 72).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Жоау Канселу, Зинченко, Рубен Диаш, Гарсия, Эрнандес, Фоуден, Стерлинг, Бернарду Силва, Торрес (Габриэл Жезус, 71).

Предупреждения: Эрнандес, 51. Марега, 68.

Судья: Кайперс (Голландия).

1 декабря. Порту. Стадион «Драгау».