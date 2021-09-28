«Порту» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:15
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль».
«Порту»: Диогу Кошта, Корона, Пепе, Маркано, Зайду, Отавио, Урибе, Сержиу Оливейра, Диас, Тони Мартинес, Тареми.
«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон, Джонс, Фабинью, Хендерсон, Салах, Жота, Мане.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
Читайте также
Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю