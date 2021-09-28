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«Порту» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

21:15
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль».

«Порту»: Диогу Кошта, Корона, Пепе, Маркано, Зайду, Отавио, Урибе, Сержиу Оливейра, Диас, Тони Мартинес, Тареми.

«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон, Джонс, Фабинью, Хендерсон, Салах, Жота, Мане.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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