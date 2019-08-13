22:35 | Футбол — Лига чемпионов

"Порту" – "Краснодар": Сулейманов сделал дубль, гости ведут со счетом 3:0

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"Краснодар" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Порту" забил третий мяч – 3:0. На 34-й минуте встречи Магомед-Шапи Сулейманов сделал дубль.

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Порту - Краснодар

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
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