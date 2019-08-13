"Порту" – "Краснодар": Сулейманов сделал дубль, гости ведут со счетом 3:0

"Краснодар" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Порту" забил третий мяч – 3:0. На 34-й минуте встречи Магомед-Шапи Сулейманов сделал дубль.
⚽ Magomed-Shapi Suleymanov #Krasnodar 3-0 #Porto #ChampionsLeague pic.twitter.com/vlSCfOVD6C— FUTBOL MANİYA (@futbolmaniya) August 13, 2019
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