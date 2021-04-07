«Порту» — «Челси»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:09
Названы стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси».
«Порту»: Марчесин, Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду, Корона, Груич, Урибе, Отавиу, Марега, Диас.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Жоржинью, Ковачич, Джеймс, Чилууэлл, Маунт, Хаверц, Вернер.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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