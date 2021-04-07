Названы стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси».

«Порту»: Марчесин, Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду, Корона, Груич, Урибе, Отавиу, Марега, Диас.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Жоржинью, Ковачич, Джеймс, Чилууэлл, Маунт, Хаверц, Вернер.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.