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«Порту» — «Челси»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

21:09
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Названы стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси».

«Порту»: Марчесин, Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду, Корона, Груич, Урибе, Отавиу, Марега, Диас.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Жоржинью, Ковачич, Джеймс, Чилууэлл, Маунт, Хаверц, Вернер.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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