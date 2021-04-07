Сегодня, 7 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, в котором «Порту» на своем поле примет «Челси». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

На международной арене команды не встречались с 2015 года. Тогда на групповом этапе «Челси» и «Порту» обменялись победами. В плей-офф команды играли друг с другом лишь однажды, в 2007 году. Тогда в двухматчевом противостоянии лондонцы прошли дальше.

Следить за матчем «Порту» — «Челси» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Порту» — «Челси»