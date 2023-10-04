Гол Феррана Торреса принес «Барселоне» победу над «Порту»

«Барселона» на выезде обыграла «Порту» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил Ферран Торрес. Команда Хави осталась в меньшинстве в концовке встречи — на 90+3-й минуте Гави получил вторую желтую карточку.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H. «Порту» с 3 баллами занимает второе место.

В следующем туре каталонцы дома сыграют с «Шахтером», а «Порту» отправится в гости к «Антверпену». Оба матча пройдут 25 октября.