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«Порту» — «Атлетико»: Суарес получил травму и был заменен

23:19
Луис Суарес после замены. Фото Twitter
Луис Суарес после замены. Фото Twitter
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Форвард «Атлетико» Луис Суарес получил травму в матче Лиги чемпионов портив «Порту».

Уругваец не смог продолжить игру. На 13-й минуте вместо его вышел Матеус Кунья. О степени серьезности травмы информации пока нет.

34-летний форвард в текущем сезоне провел 21 матч за «Атлетико» и забил восемь мячей при двух голевых передачах.

Счет в матче «Порту» — «Атлетико» на данный момент равный — 0:0.

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Евгений Петров все материалы автора

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