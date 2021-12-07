«Порту» — «Атлетико»: Суарес получил травму и был заменен
23:19
Форвард «Атлетико» Луис Суарес получил травму в матче Лиги чемпионов портив «Порту».
Уругваец не смог продолжить игру. На 13-й минуте вместо его вышел Матеус Кунья. О степени серьезности травмы информации пока нет.
34-летний форвард в текущем сезоне провел 21 матч за «Атлетико» и забил восемь мячей при двух голевых передачах.
Счет в матче «Порту» — «Атлетико» на данный момент равный — 0:0.
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