Форвард «Атлетико» Луис Суарес получил травму в матче Лиги чемпионов портив «Порту».

Уругваец не смог продолжить игру. На 13-й минуте вместо его вышел Матеус Кунья. О степени серьезности травмы информации пока нет.

34-летний форвард в текущем сезоне провел 21 матч за «Атлетико» и забил восемь мячей при двух голевых передачах.

Счет в матче «Порту» — «Атлетико» на данный момент равный — 0:0.