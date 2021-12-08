«Атлетико» переиграл «Порту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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«Атлетико» на выезде выиграл у «Порту» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Победа позволила мадридской команде занять второе место в группе и получить путевку в плей-офф Лиги чемпионов. «Порту» опустился на третью строчку и сыграет в плей-офф Лиге Европы.
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