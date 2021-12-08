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«Атлетико» переиграл «Порту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

00:56
7 декабря. «Порту» — «Атлетико» — 1:3. Фото AFP
7 декабря. «Порту» — «Атлетико» — 1:3. Фото AFP
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«Атлетико» на выезде выиграл у «Порту» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Победа позволила мадридской команде занять второе место в группе и получить путевку в плей-офф Лиги чемпионов. «Порту» опустился на третью строчку и сыграет в плей-офф Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа B
07 дек, 23:00. do Dragao (Порту)
Порту
1:3
Атлетико
Голы
Гризманн, 56 (0:1), Корреа, 90 (0:2), Сержиу Оливейра, 90 (1:2), де Пауль, 90 (1:3)
Порту
Кошта Мбемба Пепе Сануси (Венделл, 63 ) Груич (Корона, 82 ) Отавиу (Виейра, 84 ) Тареми (Мартинес, 82 ) Витинья Диас Эванилсон Жоао Мариу (Сержиу Оливейра, 81 )
Атлетико
Облак Эрмосо Врсалько Феррейра-Карраско де Пауль Коке Кондогбья Льоренте Гризманн Лемар (Корреа, 66) Суарес (Лоди, 83)
Предупреждения
Тареми 32, Отавиу 69, Пепе 71  -  Корреа 67
Удаления
Феррейра-Карраско 67, Венделл 71
Судьи
Тюрпен

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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