«Атлетико» переиграл «Порту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Атлетико» на выезде выиграл у «Порту» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Победа позволила мадридской команде занять второе место в группе и получить путевку в плей-офф Лиги чемпионов. «Порту» опустился на третью строчку и сыграет в плей-офф Лиге Европы.