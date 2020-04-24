Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг признался, что очень переживал после вылета «Аякса», за который на тот момент выступал, из полуфинала Лиги чемпионов-2018/19 от «Тоттенхэма».

Голландский клуб одержал победу в гостях со счетом 1:0, но дома уступил англичанам — 2:3, причем решающий гол «Тоттенхэм» забил на 96 минуте встречи.

— В Лиге чемпионов мы начинали с третьего отборочного раунда, надо было биться уже в квалификации, — цитирует официальный сайт УЕФА Де Йонга. — Все прошло хорошо, мы пробились в групповой этап и были счастливы. Потом вышли в плей-офф, выбили «Реал», чего никто не ожидал, а потом и «Ювентус».

Тот матч с «Тоттенхэмом»... Должен признать, что я его еще полностью не пережил. Я не думаю об этом каждый день, но когда говорю о нем, как мы говорим сейчас, или смотрю видеоклипы, порой мурашки по коже. Победа или финал Лиги чемпионов с «Аяксом» — это была бы уникальная возможность.