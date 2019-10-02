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Популярный спортивный Twitter оценил гол Дзюбы в ворота «Бенфики»

22:30
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В матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Бенфику». Счет в матче открыл нападающий клуба из Санкт-Петербурга Артем Дзюба.

Популярный спортивный Twitter портала Goal.com отреагировал на гол россиянина.

Зенит — Бенфика

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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