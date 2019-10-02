Популярный спортивный Twitter оценил гол Дзюбы в ворота «Бенфики»

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Бенфику». Счет в матче открыл нападающий клуба из Санкт-Петербурга Артем Дзюба.

Популярный спортивный Twitter портала Goal.com отреагировал на гол россиянина.

GOAL! Zenit 1-0 Benfica



Benfica try to play out from the back but play themselves into trouble and Dzyuba scores.#ZENBEN #UCL pic.twitter.com/cb9uLKYX3I — Goal (@goal) October 2, 2019

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