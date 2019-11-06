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«Попали на 360 тысяч! Летели из Кемерово». Беспредел с билетами на матч «Локомотив» — «Ювентус»

20:35
Не все болельщики попадут на стадион на матч «Локомотив» — «Ювентус», даже заплатив большие деньги. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Не все болельщики попадут на стадион на матч «Локомотив» — «Ювентус», даже заплатив большие деньги. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Десятки людей с поддельными билетами не могут пройти на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» в Москве.

Многие из болельщиков утверждают, что покупали билеты на официальном сайте железнодорожников. Речь идет в основном о дорогих билетах на ВИП-трибуны.

Корреспондент «СЭ» записал рассказ одного из пострадавших, который обещает обратиться в полицию. По его словам, он летел с семьей из Кемерова, поездка вместе с билетами на матч обошлась в 360 тысяч рублей. (Дмитрий Зеленов)

Игра «Локо» — «Юве» состоится в среду, 6 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — 20.55 мск.

Локомотив — Ювентус

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Победой «Локомотива»
16.2%
Ничьей
13.0%
Победой «Ювентуса»
70.8%
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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