Десятки людей с поддельными билетами не могут пройти на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» в Москве.

Многие из болельщиков утверждают, что покупали билеты на официальном сайте железнодорожников. Речь идет в основном о дорогих билетах на ВИП-трибуны.

Корреспондент «СЭ» записал рассказ одного из пострадавших, который обещает обратиться в полицию. По его словам, он летел с семьей из Кемерова, поездка вместе с билетами на матч обошлась в 360 тысяч рублей. (Дмитрий Зеленов)

Игра «Локо» — «Юве» состоится в среду, 6 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — 20.55 мск.

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