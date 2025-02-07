Пономарев поддержал идею с отменой дополнительного времени в Лиге чемпионов

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на информацию о том, что в Лиге чемпионов могут отменить дополнительное время в стадии плей-офф турнира.

«Это правильно, чтобы не затягивать игру. Лучше провести лотерею и разыграть одиннадцатиметровые удары, на психологию спортсменов. Потому что в дополнительном времени тянут резину, поэтому отменять стоит. Нужно отменять везде, не нужно это дополнительное время. В хоккее годится, в футболе получается тяжелая обстановка», — цитирует Пономарева Vprognoze.ru.

6 февраля The Guardian сообщил, что УЕФА рассматривает вариант с отменой дополнительного времени в плей-офф Лиги чемпионов. В случае принятия этого решения, после ничьих в основное время будет следовать сразу серия пенальти.