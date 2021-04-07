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Помощник арбитра попросил автограф у Холанна после матча «Манчестер Сити» — «Боруссия»

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После финального свистка в матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» в подтрибунном помещении форвард немецкой команды Эрлин Холанн дал автограф помощнику главного арбитра. Этот момент попал в объективы телекамер, поэтому кадры разлетелись по социальным сетям.

В этой встрече Холанн отметился голевой передачей на Марко Ройса. Матч обслуживала бригада арбитров из Румынии: Овидиу Алин Хацеган, Октавиан Шовре и Себастиан Георге.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.

Манчестер Сити — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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