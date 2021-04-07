После финального свистка в матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» в подтрибунном помещении форвард немецкой команды Эрлин Холанн дал автограф помощнику главного арбитра. Этот момент попал в объективы телекамер, поэтому кадры разлетелись по социальным сетям.

В этой встрече Холанн отметился голевой передачей на Марко Ройса. Матч обслуживала бригада арбитров из Румынии: Овидиу Алин Хацеган, Октавиан Шовре и Себастиан Георге.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.