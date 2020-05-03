Помните гол-фантом Луиса Гарсии «Челси»? Он повторил его с сыновьями ровно 15 лет спустя

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Луис Гарсия воспроизвел свой знаменитый гол в ворота «Челси» 15-летней давности. В ответном полуфинале Лиги чемпионов-2004/05 хавбек забил единственный мяч на четвертой минуте и вывел «Ливерпуль» в финал (0:0, 1:0). Гол получился спорным, но арбитр Любош Михел его засчитал.

Игра состоялась ровно 15 лет назад, 3 мая 2005 года. В честь годовщины события Луис Гарсия повторил гол при помощи своих детей.

В результате «Ливерпуль» выиграл ту Лигу чемпионов, совершив знаменитый камбэк в финале против «Милана» (0:3 после первого тайма, 3:3 во втором и победа по пенальти 3:2).