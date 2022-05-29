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Ерохин стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22 по точности передач

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22 по показателю точности передач.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов 32-летний россиянин провел на поле в общей сложности 107 минут и отдал 26 точных передач из 27 (98%).

Второе место по этому показателю занял защитник «Барселоны» Эрик Гарсия — 197 точных передач из 203 (97,5%) в четырех встречах.

На третьей позиции расположился вратарь «Баварии» Свен Ульрайх — 31 точная передача из 32 (97%) в одной игре.

Напомним, что победителем Лиги чемпионов сезона-2021/22 стал «Реал». В финале турнира мадридский клуб победил «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/statistics/players/distribution/?sortBy=passes_accuracy
Александр Ерохин
Свен Ульрайх
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Ливерпуль
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