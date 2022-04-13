Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов-2021/22.

«Я полон эйфории, мы на седьмом небе от счастья. То, что они говорили в прессе, мотивировало нас. Я думаю, им немного не хватало скромности. Это невероятно, я думаю, мы шокировали всю Европу! Мы были крепки, мы знали, что будем страдать, но у нас был план, который состоял в том, чтобы позволить им подойти к воротам и хорошо защищаться.

Мы не выиграли ни одного кубка, мы ничего не выиграли, мы просто вышли полуфинал, это исторический момент для клуба и игроков», — приводит слова Капу GFFN со ссылкой на L’Equipe.

В ? финала ЛЧ «Вильярреал» прошел «Баварию». В первом матче испанцы одержали победу со счетом 1:0, вторая игра завершилась вничью — 1:1.

В полуфинале команда сыграет с победителем встречи «Ливерпуль» — «Бенфика».

Последний раз «Вильярреал» выходил в ? финала ЛЧ в сезоне-2005/06, тогда команда на данной стадии уступила «Атлетико».