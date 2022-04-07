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Ло Чельсо — о победе «Вильярреала» над «Баварией»: «Мы блестяще сыграли, создали много моментов и могли победить крупнее»

Полузащитник «Вильярреала» Ло Чельсо прокомментировал победу над «Баварией»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вильярреал» голоден, — приводит слова Ло Чельсо официальный сайт УЕФА. — Даже в игре с одной из лучших команд в мире, несмотря на наш скромный статус, мы показали превосходный футбол и, по правде говоря, должны были победить с более крупным счетом. Гордость — первое, что приходит мне в голову, когда я думаю об игре «Вильярреала» против «Баварии». Знали, что нам придется несладко, если мы будем легко дарить мяч сопернику, но мы блестяще сыграли, создали много моментов и могли победить крупнее».

Также полузащитник высказался о своем выходе на поле с первых минут встречи.

«Хочу поблагодарить тренеров за оказанное доверие и возможность сыграть в стартовом составе. Нам будет непросто на следующей неделе, но если мы будем полностью сосредоточены на игре, то у нас будут шансы на общий успех», — сказал он.

Ответная игра состоится 12 апреля в Мюнхене. Начало — 22.00 (мск).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034655--villarreal-vs-bayern/
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