Полузащитник «Ростова» Роналдо: «Карпин — кумир в России, он очень скромный человек»

Бразильский полузащитник «Ростова» Роналдо охарактеризовал главного тренера команды Валерия Карпина.

«Сейчас я Карпина знаю больше как бывшего игрока, как человека. Это человек, который выиграл все, что возможно. Это кумир в России. Он очень скромный человек, который очень хорошо ко мне относится. На поле он мне дает свободу и поддержку, потому что очень тяжело привлекать к новому футболу. Вообще он очень поддерживает нас, когда мы на поле, когда мы играем. На тренировках, конечно, ругается, но это нормально. Это требования тренера», — цитирует Роналдо Metaratings.ru.

Роналдо перешел в «Ростов» этой зимой. Он сыграл в трех матчах чемпионата России и отметился одной результативной передачей.

На данный момент ростовская команда под руководством Карпина занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 очков в 21 матче.