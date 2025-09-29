Полузащитник «Реала» Вальверде назвал невероятной встречу с болельщиками в Казахстане

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился впечатлениями от встречи с казахстанскими болельщиками перед матчем общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата».

«Прежде всего, мы хотим победить, чтобы скрасить эмоции после поражения в дерби (с «Атлетико» в 7-м туре чемпионата Испании (2:5). — Прим. «СЭ»). Мы рассматриваем это как небольшую месть. Встреча [болельщиков] была невероятной. Было много фанатов «Реала», настоящее безумие», — приводит ТАСС слова Вальверде.

Матч между «Реалом» и «Кайратом» в Лиге чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени.

В 1-м туре общего этапа испанская команда обыграла на своем поле «Марсель» (2:1), а «Кайрат» на выезде уступил «Спортингу» (1:4).