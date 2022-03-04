Кроос пропустит ответную встречу «Реала» с «ПСЖ» из-за травмы

Полузащитник «Реала» Тони Кроос пропустит ответный матч с «ПСЖ» из-за травмы, сообщает журналист Соре Мигель Диас в Twitter.

По информации источника, участие Крооса, получившего микронадрыв мышцы задней поверхности бедра на левой ноге, в предстоящей встрече практически исключено.

Напомним, что первая игра между «Реалом» и «ПСЖ» прошла в Париже и завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Ответная встреча состоится в Мадриде 9 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.