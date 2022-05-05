Анчелотти советовался с футболистами по поводу замен в матче против «Манчестер Сити»

Стали известны подробности разговора Анчелотти с футболистами в матче против «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился деталями разговора с главным тренером клуба Карло Анчелотти во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1 д.в.).

Немецкий футболист рассказал, что в первом экстра-тайме встречи итальянский специалист поинтересовался у него, Модрича и Марсело по поводу замен в матче.

«Анчелотти спрашивал ветеранов команды о том, какие замены стоит провести в экстра-таймах. Это описывает насколько Карло прекрасный тренер и почему он так хорошо работает с командой», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».

Ранее бывший футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу из-за того, что он «душит футболистов и не дает им принимать собственные решения».