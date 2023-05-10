Модрич: «Мы заслуживали лучше результата»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подвел итог первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1).

«В перерыве нам нужно было что-то исправить. Тренер хотел, чтобы мы больше владели мячом и чтобы мы проявляли больше творчества. Поэтому выдвинули Камавингу в полузащиту и это закончилось неплохо. Мы заслуживали лучшего результата. Но на ответную игру мы выйдем с той же уверенностью и оптимизмом, что может победить», — сказал Модрич после игры.

Ответная игра пройдут 17 мая в Манчестере и начнется в 22.00 мск.