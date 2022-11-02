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Сегодня, 07:09

Кроос — о матче с «Селтиком»: «Мы должны сыграть хорошо, как и всегда в Лиге чемпионов»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Селтика».

«Мы очень мотивированы занять в группе первое место. Мы всегда к этому стремимся. В нашем клубе это естественно. Мы должны сыграть хорошо, как и всегда в Лиге чемпионов. Я настроен позитивно и думаю, что у нас это получится», — цитирует пресс-служба УЕФА Крооса.

Мадридский клуб с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы F. «Селтик» занимает последнее место — 2 очка.

Матч между «Реалом» и «Селтиком» пройдет 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Тони Кроос
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ФК Реал
ФК Селтик
0
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