Невеш — о голе «Баварии» в ворота «ПСЖ»: «Это не вина Сафонова, это вина команды»

Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш поделился мыслями о голе, пропущенном голкипером парижан Матвеем Сафоновым в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«Гол в ворота «ПСЖ» это не вина Сафонова, это вина команды. Точно так же, когда забивает один игрок — забивает вся команда. Мы остаемся вместе, несмотря ни на что», — цитирует Невеша RMC Sport.

«ПСЖ» с 4 очками опустился на 26-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов.