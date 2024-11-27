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Невеш — о голе «Баварии» в ворота «ПСЖ»: «Это не вина Сафонова, это вина команды»

Даниил Аршавский
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Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш поделился мыслями о голе, пропущенном голкипером парижан Матвеем Сафоновым в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«Гол в ворота «ПСЖ» это не вина Сафонова, это вина команды. Точно так же, когда забивает один игрок — забивает вся команда. Мы остаемся вместе, несмотря ни на что», — цитирует Невеша RMC Sport.

«ПСЖ» с 4 очками опустился на 26-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов.

Источник: RMC Sport
Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоау Невеш
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