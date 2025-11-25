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25 ноября 2025, 18:58

Футболист «ПСЖ» Кварацхелия назвал сильные стороны «Тоттенхэма»

Алина Савинова

Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра состоится 26 ноября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Прошлый матч с «Баварией» был тяжелым, и мы разочарованы результатом. Теперь у нас есть возможность реабилитироваться на домашнем стадионе. «Тоттенхэм» — команда, которая хорошо атакует и обороняется, она очень быстра в атаке. Они вели 2:0 в игре с нами [за Суперкубок УЕФА], но нам удалось отыграться. Однако знаем, что матч будет тяжелым», — цитирует Кварацхелию пресс-служба «ПСЖ».

«ПСЖ» набрал 9 очков за четыре матча и занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» с 8 очками располагается на десятой позиции.

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Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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