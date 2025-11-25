Футболист «ПСЖ» Кварацхелия назвал сильные стороны «Тоттенхэма»

Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра состоится 26 ноября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Прошлый матч с «Баварией» был тяжелым, и мы разочарованы результатом. Теперь у нас есть возможность реабилитироваться на домашнем стадионе. «Тоттенхэм» — команда, которая хорошо атакует и обороняется, она очень быстра в атаке. Они вели 2:0 в игре с нами [за Суперкубок УЕФА], но нам удалось отыграться. Однако знаем, что матч будет тяжелым», — цитирует Кварацхелию пресс-служба «ПСЖ».

«ПСЖ» набрал 9 очков за четыре матча и занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» с 8 очками располагается на десятой позиции.