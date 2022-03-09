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Сегодня, 18:49

Перейра: «У «ПСЖ» есть оружие, чтобы победить «Реал»

Перейра поделился ожиданиями от ответного матча «ПСЖ» против «Реала»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Думаю, наш настрой очень хорош, — приводит слова Перейры Get French Football News. — Но «ПСЖ» не должен недооценивать «Реал». Игра будет совершенно не похожа на первую. Мы должны быть сосредоточены и так же хороши в тактическом плане, как и в первой встрече».

По словам полузащитника, игроки парижского клуба уверены в себе.

«Мы увидим совершенно другой матч. Встреча будет гораздо более открытой, чем предыдущая. Но мы уже готовы к этому. У «ПСЖ» есть оружие, чтобы победить «Реал», — сказал он.

Встреча «ПСЖ» с «Реалом» состоится сегодня, 9 марта. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабео» в Мадриде. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу парижан.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/danilo-pereira-says-psg-are-ready-for-real-madrid/
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