Полузащитник «Монако» Тшуамени прокомментировал инцидент с расизмом в Праге

Полузащитник «Монако» Орельен Тшуамени прокомментировал инцидент на матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спарты» (2:0). Во время матча с трибун стадиона в Праге раздались обезьяньи уханья в его адрес.

«Сложно найти слова о том, что произошло вчера, — говорится в сообщении Тшуамени, опубликованном в Instagram игрока. — После года игры при пустых трибунах я был более чем счастлив провести официальный матч со зрителями. Это футбол, который я знаю и люблю. Я праздновал свой гол так, как я это делаю обычно, и в это время возле меня послышались обезьяньи звуки.

Мы решили, как команда, ответить самым ярким образом: на поле. Я горжусь своими товарищами по команде, нашим тренером и персоналом за то, как мы отреагировали на это. Те сообщения с ненавистью и угрозы смерти, которые я получил, не будут занимать мои мысли. Я не позволю ненависти выиграть этот матч. При этом то, что произошло вчера, не останется безнаказанным. И мы знаем, что будет дальше. Будет шум один или два дня, а потом мы будем двигаться к следующему матчу.

Выступить против расизма легко. Принять меры — это совсем другое.

Вчера арбитр применил протокол УЕФА. У меня два вопроса:

1. Почему нас, игроков, которые подверглись расистским оскорблениям, не привлекли к созданию этого протокола?

2. Почему мы можем остановить игру на пять минут, чтобы проверить, не оказался ли игрок в положении вне игры на дюйм, и не можем сделать то же самое с расистскими выкриками на стадионе? Вчера наши камеры были на стадионе и поймали это. Все было хорошо слышно и очевидно.

Мы это услышали. Теперь настало время услышать нас. Расизму нет места в футболе и где-либо еще. Разнообразие - самое ценное, что есть в этом мире, и оно делает его прекрасным. Я благодарю вас за сообщения поддержки. Я Орельен Тшуамени, и я горжусь своими корнями. Никто не отнимет у меня этого».

Тшуамени открыл счет в этом матче с передачи Александра Головина. После гола на триубнах послышались обезьяньи уханья. Игра была прервана на некоторое время.