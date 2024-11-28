Головин — о поступке украинского голкипера Трубина: «О таких людях вообще не хочу разговаривать»

Полузащитник «Монако» Александр Головин во время своего стрима по игре Crowfall прокомментировал инцидент с украинским голкипером «Бенфики» Александром Трубиным.

Вратарь португальского клуба не стал пожимать руку российскому футболисту перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра команд прошла 27 ноября и завершилась победой «Бенфики» со счетом 3:2. 28-летний Головин отметился результативной передачей на 13-й минуте.

«Да ничего не буду говорить по поводу него. Не интересно. О таких людях вообще разговаривать не хочу даже», — сказал Головин во время трансляции, видео которой опубликовал Telegram-канал Mash.

Как отмечает источник, отец вратаря «Бенфики» посчитал глупым поступок сына и пообещал всыпать ему за то, что тот не пожал руку Головину.