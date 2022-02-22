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Фернандеш: «Роналду выигрывал Лигу чемпионов пять раз. Все знают, что у него чуйка на голы»

Фернандеш заявил, что у Роналду есть чуйка на голы в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о нападающем команды Криштиану Роналду перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Роналду выигрывал Лигу чемпионов пять раз, — приводит слова Фернандеша официальный сайт «Манчестер Юнайтед». — Все знают, что у него чуйка на голы».

Полузащитник отметил, что когда Роналду выигрывал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в первый раз, то не был самым влиятельным игроком в команде.

«Любой игрок, который способен решить игру в пользу «Манчестер Юнайтед», всегда будет кстати. Роналду ли это будет или кто-то еще, самое главное — это победа и выход в четвертьфинал», — сказал он.

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико» состоится завтра, 23 февраля. Игра пройдет в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/bruno-fernandes-transcript-from-press-conference-for-atletico-madrid-v-man-utd-22-february-2022
Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
Футбол
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