Фернандеш: «Роналду выигрывал Лигу чемпионов пять раз. Все знают, что у него чуйка на голы»

Фернандеш заявил, что у Роналду есть чуйка на голы в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о нападающем команды Криштиану Роналду перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Роналду выигрывал Лигу чемпионов пять раз, — приводит слова Фернандеша официальный сайт «Манчестер Юнайтед». — Все знают, что у него чуйка на голы».

Полузащитник отметил, что когда Роналду выигрывал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в первый раз, то не был самым влиятельным игроком в команде.

«Любой игрок, который способен решить игру в пользу «Манчестер Юнайтед», всегда будет кстати. Роналду ли это будет или кто-то еще, самое главное — это победа и выход в четвертьфинал», — сказал он.

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико» состоится завтра, 23 февраля. Игра пройдет в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.