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Де Брейне о победе «Сити» над «Атлетико»: «Они играли впятером в защите и впятером в полузащите»

Де Брейне прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Атлетико»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме было сложно, во втором у «Манчестер Сити» было несколько моментов, и хорошо, что мы ими воспользовались, — приводит слова де Брейне BBC Sport. — Было очень тяжело. Они играли впятером в защите и впятером в полузащите. Советую всем, кто что-нибудь скажет о нашей игре, сыграть против «Атлетико». Мы должны были сохранять спокойствие и не идти у них на поводу. Так они играют. Я ожидаю подобного в ответном матче. Им придется атаковать немного больше».

Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Единственный гол в игре на 70-й минуте забил де Брейне. Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/57740778
Кевин де Брейне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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