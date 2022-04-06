Де Брейне о победе «Сити» над «Атлетико»: «Они играли впятером в защите и впятером в полузащите»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме было сложно, во втором у «Манчестер Сити» было несколько моментов, и хорошо, что мы ими воспользовались, — приводит слова де Брейне BBC Sport. — Было очень тяжело. Они играли впятером в защите и впятером в полузащите. Советую всем, кто что-нибудь скажет о нашей игре, сыграть против «Атлетико». Мы должны были сохранять спокойствие и не идти у них на поводу. Так они играют. Я ожидаю подобного в ответном матче. Им придется атаковать немного больше».

Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Единственный гол в игре на 70-й минуте забил де Брейне. Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.