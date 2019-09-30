Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу оценил шансы команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Игра пройдет в Москве 1 сентября.

— В первом матче в Лиге чемпионов мы обыграли «Байер». Повторим с «Атлетико»?

— Это была суперигра! Было сложно, но мы собрались, стали единым целым на поле и грамотно использовали свои сильные стороны, — цитирует полузащитника официальный сайт «Локо». — Счастлив, что начали свое выступление в Лиге чемпионов именно так. Повторим ли с «Атлетико»? Сделаем все возможное! Уверен, что «Локо» по силам обеспечить себе евровесну.

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