Полузащитник «Лиона» Рейне-Аделаида — о матче с «Зенитом»: «Мы разочарованы вместе с нашими фанатами»
17 сентября 2019, 22:58
Полузащитник «Лиона» Джефф Рейне-Аделаида выразил неудовлетворение результатом матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:1).
— Мы приложили много усилий в первом тайме, но в итоге напоролись на пропущенный гол, — приводит слова игрока официальный Twitter «Лиона». — Результат нас расстраивает, ведь нам очень хотелось победить. Мы разочарованы вместе с нашими фанатами.
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