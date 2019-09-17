Полузащитник «Лиона» Джефф Рейне-Аделаида выразил неудовлетворение результатом матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:1).

— Мы приложили много усилий в первом тайме, но в итоге напоролись на пропущенный гол, — приводит слова игрока официальный Twitter «Лиона». — Результат нас расстраивает, ведь нам очень хотелось победить. Мы разочарованы вместе с нашими фанатами.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей