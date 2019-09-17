Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Полузащитник «Лиона» Рейне-Аделаида — о матче с «Зенитом»: «Мы разочарованы вместе с нашими фанатами»

17 сентября 2019, 22:58
Теги:

Полузащитник «Лиона» Джефф Рейне-Аделаида выразил неудовлетворение результатом матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:1).

— Мы приложили много усилий в первом тайме, но в итоге напоролись на пропущенный гол, — приводит слова игрока официальный Twitter «Лиона». — Результат нас расстраивает, ведь нам очень хотелось победить. Мы разочарованы вместе с нашими фанатами.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир