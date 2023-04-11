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Сегодня, 19:05

Горецка: «Многие в Германии ахнули, когда увидели нашу группу в Лиге Чемпионов»

Горецка оценил выступление «Баварии» в Лиге чемпионов
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал выступление своей команды в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Если посмотреть на наши результаты в целом, мы проводим очень успешный сезон. Думаю, многие в Германии ахнули, когда увидели нашу группу. Ее сразу окрестили группой смерти, ведь мы попали в одну компанию к «Барселоне» и «Интеру». Было ясно, что один из трех грандов вылетит на групповом этапе, но мы были уверены, что этой командой не станем. Именно с таким отношениям мы подошли к групповому турниру и в конечном счете очень уверенно его прошли. Что касается матчей, была пара неприятных моментов. В частности, первый тайм с «Барселоной». Нужно признать, что нам повезло не оказаться в роли догоняющих. Если бы мы проиграли, ситуация была бы иной. В то же время ясно, что ты не можешь контролировать ход матча все 90 минут, когда играешь с такими командами, поэтому мы можем быть довольны достигнутым», — приводит слова Горецки официальный сайт УЕФА.

Во вторник, 11 апреля, «Манчестер Сити» и «Бавария» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Леон Горецка
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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