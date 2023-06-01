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Чалханоглу: «Хочу стать первым турком, выигравшим Лигу чемпионов, и сделать это в Стамбуле»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил, что он знал, что клуб сможет выйти в финал Лиги чемпионов.

«Я люблю Стамбул, для меня это самый красивый город. Не могу дождаться, когда окажусь там, и очень рад, что буду играть в Турции. Я хочу стать первым турком, выигравшим Лигу чемпионов, и сделать это в Стамбуле, это было бы воплощением мечты.

В первый день моего приезда в «Интер» все знали, что мне нелегко сделать этот шаг, но клуб и мои товарищи по команде оказали мне отличный прием, и я стал счастлив. Сейчас мы так близки, что мечтать — это естественно. Я знал, что мы можем попасть в финал ЛЧ, я честно говорю об этом», — приводит слова Чалханоглу Football Italia.

Финал ЛЧ между «Интером» и «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле 10 июня.

Чалханоглу играет в серии А с 2017 года, сначала за «Милан», а затем в 2021 году перешел в «Интер» в качестве свободного агента, когда истек срок его контракта.

Хакан Чалханоглу
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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