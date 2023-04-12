Мхитарян о победе над «Бенфикой»: «Мы приехали за победой, но нам нужна еще одна хорошая игра»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился эмоциями после победы над «Бенфикой» (2:0) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы были очень грамотны и знали, как действовать в таких матчах. Мы приехали за победой, упорно борясь и помогая друг другу на каждом участке поля. Сейчас мы насладимся победой, но с мыслью, что нам предстоит еще одна хорошая игра для выхода в полуфинал», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет в среду, 19 апреля, в Милане. Начало встречи — в 22.00 мск.