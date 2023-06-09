Полузащитник «Интера» Дармиан пообещал выдать матч жизни ради победы в Лиге чемпионов

Полузащитник «Интера» Маттео Дармиан поделился мнением о «Манчестер Сити», с которым его команда сыграет в финале Лиги чемпионов.

«Сити» постарается взять игру под контроль, будет стараться давить, они сильны индивидуально, но у нас хорошая команда, в которой собраны качественные футболисты. Мы постараемся выдать завтра матч жизни и сделаем все, чтобы победить. Для меня это особенная игра, это финал Лиги чемпионов. Наши болельщики ждут победы и жаждут трофея!» — приводит слова Дармиана «Газета.Ru».

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня в Стамбуле. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.