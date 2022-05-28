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Сегодня, 18:17

Кухарчук: «Клопп — гений, но не такой, как Юран»

Полузащитник «Химок» дал прогноз на финал Лиги чемпионов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук в интервью «СЭ» высказался о финале Лиги чемпионов.

— Завтра финал Кубка. Твой прогноз? Может, ты идешь.

— Не, сегодня я смотрю «Ливерпуль». В отличном настроении болею за «Ливерпуль», а наши ребята уже пусть сами разбираются завтра.

— Немножко аналитики по европейскому футболу. Почему «Ливерпуль»?

— С детства за «Ливерпуль», потому что Майкл Оуэн — мой любимый футболист. Линия атаки: Майкл Оуэн, Эмил Хески, Робби Фаулер — три моих кумира. Я за них болею.

— Клопп — гений?

— Конечно, гений. Не такой, как Юран, но тоже ничего.

— Все думают, что тот, кто сегодня выиграет, тот и «Золотой мяч» подучит. То есть если выиграет «Реал», то получит Бензема, а если «Ливерпуль», то Салах или Мане. Какой твой прогноз?

— Бензема — просто топ. Он достоин «Золотого мяча».

Илья Кухарчук
Карим Бензема
Сергей Юран
ФК Ливерпуль
ФК Реал
ФК Химки
Юрген Клопп
3
2
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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