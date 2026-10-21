Opta: Батраков — первый россиянин, забивший в двух матчах Лиги чемпионов подряд с 2020 года

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков стал первым россиянином, забившим в двух матчах Лиги чемпионов подряд, со времен Антона Миранчука за «Локомотив» в ноябре 2020 года, сообщает Opta Sports.

Батраков сравнял счет в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Лилля» на 44-й минуте.

21-летний россиянин забил второй мяч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее Батраков отличился в матче против «Барселоны» (1:4) 13 октября.

Последним россиянином, забивавшим в двух играх ЛЧ подряд за иностранный клуб, был Роман Павлюченко, отличившийся за «Тоттенхэм» в ноябре 2010 года.

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