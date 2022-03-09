Фернандиньо проводит 100-й матч в Лиге чемпионов. Он четвертый бразилец, достигший этой отметки

Фернандиньо стал четвертым бразильцем, который провел 100 матчей в Лиге чемпионов

В стартовом составе «Манчестер Сити» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021‚2 со «Спортингом» вышел бразильский полузащитник Фернандиньо.

Как сообщает OptaJoe в Twitter, данная игра стала 100-й для бразильского футболиста в ЛЧ. 36-летний Фернандиньо стал 44-м игроком, который достиг данной отметки и четвертым бразильцем после Роберто Карлоса, Дани Алвеса и Марсело.

Фернандиньо дебютировал в Лиге чемпионов 15 лет назад, когда играл в составе донецкого «Шахтера».

В первой встрече «Сити» разгромил «Спортинг» со счетом 5:0.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Спортинг» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.